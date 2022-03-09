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В этом году в Баку автобусами перевезено более 80 млн пассажиров

В этом году в Баку автобусами перевезено более 80 млн пассажиров В январе-феврале этого года на регулярных автобусных маршрутах в Баку было перевезено 80,7 млн пассажиров.
Инфраструктура
9 марта 2022 г. 11:22
В этом году в Баку автобусами перевезено более 80 млн пассажиров

В январе-феврале этого года на регулярных автобусных маршрутах в Баку было перевезено 80,7 млн пассажиров.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

Кроме того, за последние два месяца частные транспортные компании привезли в столицу 62 новых пассажирских автобуса, отвечающих современным требованиям. В результате улучшились пассажирские перевозки на 4 регулярных маршрутах (49, 119, 135 и 199). Схема движения на 10 маршрутах была оптимизирована с учетом потребностей пассажиров. В результате количество ежедневных поездок пассажиров на этих маршрутах увеличилось примерно на 3 500.

Наряду с приобретением новых автобусов была введена в эксплуатацию производственная база, способная обслуживать 200 транспортных средств. В центре внимания оставался также вопрос повышения профессионализма водителей, что является важным фактором обеспечения безопасности на пассажирском транспорте. За последние два месяца в Центре подготовки водителей при Агентстве прошли тренинги 94 водителя. Успешно прошедшие тренинг водители были трудоустроены в ООО "BakuBus".

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Версия на азербайджанском языке Bu il Bakıda avtobuslarla 80 milyondan çox sərnişin daşınıb

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