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В этом году в Азербайджане построены новые железнодорожные пути протяженностью 65,27 км

В этом году в Азербайджане построены новые железнодорожные пути протяженностью 65,27 км С начала этого года по сегодняшний день в Азербайджане построены новые железнодорожные пути протяженностью 65,27 км.
Инфраструктура
23 мая 2023 г. 18:30
В этом году в Азербайджане построены новые железнодорожные пути протяженностью 65,27 км

С начала этого года по сегодняшний день в Азербайджане построены новые железнодорожные пути протяженностью 65,27 км.

Об этом Report сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ADY).

В этот период был проведен капитальный ремонт железной дороги протяженностью 10,51 км, а 6,68 км старых рельсов были заменены новыми.

Одновременно на 18 станциях был проведен ремонт боковых приемно-отправочных путей.

Отметим, что общая протяженность главных путей по железным дорогам в Азербайджане составляет 2 960 км, станционных и других путей - 1 311 км. На этих дорогах установлены 73 тяговые подстанции, 2 068 мостов.

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