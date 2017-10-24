В этом году в Азербайджане обновлено около 700 км дорог

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ В январе-сентябре этого года в Азербайджане было построено, реконструировано и отремонтировано 686,3 км дорог, проспектов и улиц.

Как сообщает Report со ссылкой на "Азеравтойол", из них 85,7 км – республиканского, 522,4 км - местного значения, 78,2 км - дороги столицы.

За девять месяцев построено 12 новых и отремонтировано 10 мостов на автодорогах общего пользования и в столице. За этот период построено 4 пешеходных перехода.

Компания произвела в общей сложности 1 165,5 тыс. тонн асфальтобетона, 64,1 тыс. тонн битума и 7,2 тыс. тонн мазута.

За отчетный период с участием президента Ильхама Алиева состоялось открытие 20 автомобильных дорог и 1 моста.