Бахтияр Мамедов: В этом году построят второй тоннель от станции "Автовокзал" до Ходжасанского депо

"В настоящее время ведутся работы по проектированию Ходжасанского депо".

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

По словам Мамедова, третья станция "фиолетовой линии" будет введена в эксплуатацию в 2020 году: "За третьей станцией этой линии будет создана инфраструктура, которая обеспечит переход поезда с одной линии на другую. Это позволит увеличить количество поездов, и в то же время требует частичного запуска Ходжасанского депо. Проектирование этой части депо идет быстрыми темпами".

Представитель метрополитена заявил, что в этом году будет построен второй тоннель от станции "Автовокзал" до Ходжасанского депо: "Как вы знаете, один из этих тоннелей был построен в 2018 году. Строительство другого тоннеля будет завершено в ближайшие месяцы, и начнутся дорожные и другие инфраструктурные работы".