В этом году поставки самолетов Boeing сокращены на 38%

За семь месяцев 2019 года компания Boeing осуществила на 38% меньше поставок пассажирских лайнеров заказчикам, чем за такой же период прошлого года.

Как передает Report, об этом пишет The Wall Street Journal.

По информации издания, в этом году Boeing поставила 258 воздушных судов, в то время как в 2018 году речь шла о 417 самолетах. По этому показателю компанию обогнала авиастроительная корпорация Airbus, которая поставила заказчикам 548 лайнеров. Ожидается, что в этом году она обгонит Boeing и станет самой крупной авиастроительной компанией мира.

Подчеркивается, что на протяжении пяти месяцев Boeing не получает заказы на модель Boeing 737 MAX.