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В этом году инвестиции в экономику Азербайджана выросли почти на 12%

В этом году инвестиции в экономику Азербайджана выросли почти на 12% В январе-апреле текущего года в основной капитал в Азербайджане было инвестировано 5 млрд 230,4 млн манатов, что на 11,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Инфраструктура
15 мая 2024 г. 14:17
В этом году инвестиции в экономику Азербайджана выросли почти на 12%

В январе-апреле текущего года в основной капитал в Азербайджане было инвестировано 5 млрд 230,4 млн манатов, что на 11,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом Report сообщили в Госкомстате.

Отмечается, что объем инвестиций в нефтегазовый сектор увеличился на 6,2%, в ненефтегазовый сектор - на 15,2%.

По данным, 2 млрд 828,9 млн манатов или 54,1% использованных инвестиций пришлось на сферы производства продукции, 1 млрд 979,3 млн манатов (37,8%) - на сферу обслуживания, 422,2 млн манатов (8,1%) на строительство жилых домов.

Внутренние инвестиции составили 4 млрд 210,1 млн манатов или 80,5% инвестиций, направленных в основной капитал. Непосредственно на выполнение строительно-монтажных работ было потрачено 3 млрд 687,6 млн манатов или 70,5% инвестиций, направленных в основной капитал.

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Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 12 %-ə yaxın artıb

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