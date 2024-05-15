В этом году инвестиции в экономику Азербайджана выросли почти на 12%

В этом году инвестиции в экономику Азербайджана выросли почти на 12%

В январе-апреле текущего года в основной капитал в Азербайджане было инвестировано 5 млрд 230,4 млн манатов, что на 11,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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В январе-апреле текущего года в основной капитал в Азербайджане было инвестировано 5 млрд 230,4 млн манатов, что на 11,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом Report сообщили в Госкомстате. Отмечается, что объем инвестиций в нефтегазовый сектор увеличился на 6,2%, в ненефтегазовый сектор - на 15,2%. По данным, 2 млрд 828,9 млн манатов или 54,1% использованных инвестиций пришлось на сферы производства продукции, 1 млрд 979,3 млн манатов (37,8%) - на сферу обслуживания, 422,2 млн манатов (8,1%) на строительство жилых домов. Внутренние инвестиции составили 4 млрд 210,1 млн манатов или 80,5% инвестиций, направленных в основной капитал. Непосредственно на выполнение строительно-монтажных работ было потрачено 3 млрд 687,6 млн манатов или 70,5% инвестиций, направленных в основной капитал. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram