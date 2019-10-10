В Шеки и Мингячевир открывают ночные автобусные рейсы

С 18 октября в Шеки и Мингячевир откроются ночные автобусные рейсы.

Как сообщили Report в Бакинском международном автовокзальном комплексе, этому способствовал высокий спрос среди пассажиров на маршруты в направлении Шеки.

Автобусы отправляются из Баку в Мингячевир и Шеки в 23:30, время отправления из Шеки в Баку – 23:30, из Мингячевира в Баку - 01:00.

Билеты уже в продаже. Пассажиры могут приобрести билеты в кассах не позднее, чем от одного до 10 дней до дня отправки или онлайн на сайте avovagzal.az.

Напомним, что ночные междугородние автобусные пассажироперевозки возобновились с 1 октября после долгого перерыва. Ночные рейсы выполняются на современных, вместительных, комфортабельных автобусах Neoplan по маршрутам Баку-Гянджа-Баку, Баку-Красный мост-Баку, Баку-Мингячевир-Баку, Баку-Тертер-Баку.