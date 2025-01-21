В экспресс-автобусах аэропорта запущен бесплатный Wi-Fi сервис

17:52

ООО "BakuBus" запустило бесплатный Wi-Fi сервис на линии Аэропорт Экспресс (H1).

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Напомним, что на данный маршрут были выпущены автобусы марки "Neoplan", отвечающие современным требованиям пассажирских перевозок. Маршрутная линия соединяет Международный аэропорт Гейдара Алиева с центром столицы и следует по маршруту Аэропорт – HUB "Кероглу" – станция метро "28 мая".

Время в пути по линии H1составляет 60 минут, интервал - 25 минут.

Стоимость проезда на маршруте составляет 1,3 маната. Оплата осуществляется картами "BakıKart", которые можно приобрести через специальные терминалы, установленные в аэропорту, а также через мобильные приложения "m10" и "Birbank".