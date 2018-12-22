В экономику Азербайджана вложено 4,8 млрд манатов в этом году

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ В январе-ноябре 2018 года иностранными предприятиями и организациями в основной капитал было направлено 4 754,5 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Средства зарубежных стран и международных организаций на сумму 3 838,9 млн манатов (80,7%), направленные в основной капитал, принадлежат инвесторам из Соединенного Королевства, Швейцарии, Турции, Малайзии, США, Японии, России, Ирана и Чехии.

В январе-ноябре этого года на развитие экономической и социальной сферы из всех финансовых источников в основной капитал было направлено 12 899,4 млн манатов. Это на 8,8% меньше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Из внутренних источников в основной капитал направлено 63,1% общих инвестиций.