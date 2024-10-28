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В Джебраиле завершены железобетонные работы на втором водном резервуаре

В Джебраиле завершены железобетонные работы на втором водном резервуаре 12:30
Инфраструктура
28 октября 2024 г. 13:11
В Джебраиле завершены железобетонные работы на втором водном резервуаре

В Джебраиле завершены железобетонные работы на втором водном резервуаре объемом 1 тыс. кубометров, продолжаются работы по изоляции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана (ADSEA).

Отмечается, что полностью готовы магистральная линия диаметром 280 мм и протяженностью 1 177 м, комната охраны и др.

"Первый резервуар прошел тестовые испытания и введен в эксплуатацию. На выезде из города проложена канализационная линия протяженностью 5 300 м и диаметром 600 мм", - говорится в сообщении.

На севере города Джебраил планируется бурение в общей сложности 9 субартезианских скважин, в том числе 3 на начальном этапе: "В настоящее время введено в эксплуатацию диспетчерское помещение субартезианской скважины №6, производительность которого составляет 12 литров в секунду".

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Версия на английском языке Reinforced concrete works on second water reservoir in Azerbaijan's Jabrayil completed
Версия на азербайджанском языке ADSEA: Cəbrayıl şəhərində tikilən ikinci su anbarında dəmir-beton işləri yekunlaşıb

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