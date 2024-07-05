В Джебраиле предлагается создать логистический центр

В расположенном в Джебраиле Промышленном парке "Экономическая зона Аразская долина" предлагается создание логистического центра.

В расположенном в Джебраиле Промышленном парке "Экономическая зона Аразская долина" предлагается создание логистического центра.

Как сообщает Report, основной целью реализации проекта, стоимость которого составляет 20 млн манатов, является осуществление логистическим центром функций поставщика в процессе восстановления освобожденных от оккупации территорий.

Через логистический центр строительные материалы могут поставляться в Лачынский, Шушинский, Физулинский, Губадлинский, Зангиланский, Ходжавендский и Джебраильский районы.