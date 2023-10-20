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В Джебраиле, Губадлы и Зангилане до конца 2026 года планируется строительство 24 сел

В Джебраиле, Губадлы и Зангилане до конца 2026 года планируется строительство 24 сел В Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах до 2026 года планируется строительство трех городов, пяти поселков и 24 сел.
Инфраструктура
20 октября 2023 г. 17:04
В Джебраиле, Губадлы и Зангилане до конца 2026 года планируется строительство 24 сел

В Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах до 2026 года планируется строительство трех городов, пяти поселков и 24 сел.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Службы восстановления, строительства и управления № 1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе Новрас Джафаров, выступая на панельной дискуссии "Вклад служб восстановления, строительства и управления в процесс Большого возвращения"

По его словам, строительство проводится в рамках реализации I Государственной программы "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории.

"В село Агалы Зангиланского района уже вернулась жизнь, туда было переселено 133 семьи (649 человек). Большинство сотрудников, работающих в органах местного управления, это жители села",- сказал он.

Отметим, панельная дискуссия на тему "Вклад служб восстановления, строительства и управления в процесс Большого возвращения" организована в Баку в рамках Каспийской строительной недели.

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Версия на азербайджанском языке Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilanda 2027-ci ilədək 24 kəndin tikilməsi nəzərdə tutulub 

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