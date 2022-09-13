В Джалилабаде ремонтируются дороги общей протяженностью 36 километров

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана реконструирует дороги общей протяженностью 36,2 километра и средней шириной 10 метров, соединяющие 14 населенных пунктов в Джалилабадском районе.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана реконструирует дороги общей протяженностью 36,2 километра и средней шириной 10 метров, соединяющие 14 населенных пунктов в Джалилабадском районе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

На участках Шилевенга-Адналы-Бадирли и Текле-Абазаллы завершены земляные работы, установка водопропускных труб, строительство дорожного полотна. На указанных участках в рамках следующего этапа в полном объеме выполнены работы по асфальтированию, укреплению обочин дороги.

На последнем этапе проекта строительства будет проведена установка автобусных остановок, дорожных знаков и горизонтальных линий разметки дороги.