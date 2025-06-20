В Джалилабаде реконструируют дороги, соединяющие девять населенных пунктов

В Джалилабадском районе началась реконструкция автодорог по маршруту Серхедабад–Алиабад–Зехметабад–Солтанкенд.

В Джалилабадском районе началась реконструкция автодорог по маршруту Серхедабад–Алиабад–Зехметабад–Солтанкенд.

Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство автодорог, проект охватывает 9 населенных пунктов с общей численностью населения свыше 7 тыс. человек. Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 18 км.

Дороги, пришедшие в негодность под влиянием природных факторов, восстанавливаются в соответствии с параметрами IV технической категории. Ширина трассы увеличивается до 10 метров, включая 6 метров проезжей части. На 2,3 км участка Зехметабад-Солтанкенд уже завершены основные работы.

На заключительном этапе планируется укладка асфальта и установка дорожных знаков, указателей и других элементов инфраструктуры.