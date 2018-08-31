В Джалилабаде на улучшение обеспечения оросительной водой посевных площадей выделено 4,5 млн манатов

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению обеспечения оросительной водой посевных площадей в Джалилабадском районе.

Как сообщает Report, для проведения необходимых ремонтно-восстановительных работ на водохранилищах "Инджечай", "Джафарханлы", "Учтепе", "Бейляр" и "Алыджи" в целях улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей в Джалилабадском районе из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Исполнительной власти Джалилабадского района выделено 4,5 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.