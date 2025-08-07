В двух селах Зангилана будет установлена система питьевого водоснабжения и канализации

В селах Агалы и Мамедбейли Зангиланского района началось строительство сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения.

Как сообщает Report, в связи с этим Администрация строящихся объектов при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана начала подготовительные работы.

В рамках проекта от водохранилища Махрызлы будет проложен водопровод из полиэтиленовых труб протяженностью 17,723 тыс. метров.

Также для отвода сточных вод планируется проложить 1 405 метров гофрированных полиэтиленовых труб (Коруге) диаметром 400 мм. Вдоль линии будет установлен 21 чугунный люк.