О нас

В двух селах Зангилана будет установлена система питьевого водоснабжения и канализации

В двух селах Зангилана будет установлена система питьевого водоснабжения и канализации В селах Агалы и Мамедбейли Зангиланского района началось строительство сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения.
Инфраструктура
7 августа 2025 г. 16:25
В двух селах Зангилана будет установлена система питьевого водоснабжения и канализации

В селах Агалы и Мамедбейли Зангиланского района началось строительство сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения.

Как сообщает Report, в связи с этим Администрация строящихся объектов при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана начала подготовительные работы.

В рамках проекта от водохранилища Махрызлы будет проложен водопровод из полиэтиленовых труб протяженностью 17,723 тыс. метров.

Также для отвода сточных вод планируется проложить 1 405 метров гофрированных полиэтиленовых труб (Коруге) диаметром 400 мм. Вдоль линии будет установлен 21 чугунный люк.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Potable water and sewerage systems to be installed in two villages of Zangilan
Версия на азербайджанском языке ​​​​​​​Zəngilanın iki kəndində içməli su və kanalizasiya sistemi qurulacaq

Самое читаемое

В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана
В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана
2 августа 2025 г. 15:38
Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
3 августа 2025 г. 01:06
Италия выделит 3 млн евро ВОЗ на поддержку здравоохранения в Сирии
Италия выделит 3 млн евро ВОЗ на поддержку здравоохранения в Сирии
2 августа 2025 г. 14:36
Бундестаг ищет тренеров по йоге и пилатесу для снижения стресса у работников
Бундестаг ищет тренеров по йоге и пилатесу для снижения стресса у работников
1 августа 2025 г. 12:05
Глава МИД Британии: Урегулирование конфликта в Украине в ближайший год маловероятно
Глава МИД Британии: Урегулирование конфликта в Украине в ближайший год маловероятно
2 августа 2025 г. 13:54
Украина атаковала один из крупнейших НПЗ России в Рязани
Украина атаковала один из крупнейших НПЗ России в Рязани
2 августа 2025 г. 13:34
Киев и Париж договорились о следующих шагах для запуска совместных оборонных проектов
Киев и Париж договорились о следующих шагах для запуска совместных оборонных проектов
2 августа 2025 г. 13:54
Состояние российских бизнесменов выросло более чем на $20 млрд
Состояние российских бизнесменов выросло более чем на $20 млрд
1 августа 2025 г. 09:47
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
3 августа 2025 г. 10:46
На севере Израиля в результате наезда на группу велосипедистов погибла женщина
На севере Израиля в результате наезда на группу велосипедистов погибла женщина
2 августа 2025 г. 13:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi