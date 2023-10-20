В ”Бакинском метрополитене" рассказали о причинах задержки поездов

В движении поездов ЗАО "Бакинский метрополитен" по направлениям "Ази Асланов-Дарнагюль" и "Ази Асланов-Ичери Шехер" наблюдаются задержки.

Стали известны причины задержки в движении поездов по направлениям "Ази Асланов-Дарнагюль" и "Ази Асланов-Ичери Шехер".

Руководитель пресс-службы ЗАО ”Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов сообщил Report, что причиной послужили действия одного из пассажиров поезда, двигавшегося в направлении ”Ази Асланов-Дарнагюль".

По его словам, мужчина попытался открыть дверь поезда, и машинисту пришлось провести осмотр в вагоне, где произошел инцидент.

"Поезд отправили в электродепо, а вместо него на линию немедленно выпустили другой поезд. В результате в движении поезда образовалась дополнительная задержка на 4 минуты", - сказал Мамедов.

19:05

В движении поездов ЗАО "Бакинский метрополитен" по направлениям "Ази Асланов-Дарнагюль" и "Ази Асланов-Ичери Шехер" наблюдаются задержки.

Об этом Report сообщили пассажиры.

Факт также подтвердили в "Бакинском метрополитене" .

"О причинах задержки будет предоставлена подробная информация", - сообщили в ведомстве.