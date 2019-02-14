В движении поездов на станции "Ичеришехер" возникла проблема

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня утром возникла проблема в движении поезда на станции "Ичеришехер".

Как сообщает Report, в результате общее движение было задержано примерно на 10 минут.

Пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов подтвердил Report данный факт, отметив, что поезд отправлен в депо:

"Неполадка возникла в в 07:43, когда поезд находился на станции. В кратчайшие сроки поезд был заменен новым. В целом, движение задержалось на 10 минут, однако это не повлияло на график. Сейчас поезда следуют с интервалом в 2 минуты ", - сказал он.