В Дубае завершился Форум каспийской недели 2023

В Дубае завершил работу Форум каспийской недели 2023.

В Дубае завершил работу Форум каспийской недели 2023.

Как сообщает корреспондент Report из Дубая, в первый день мероприятия, организованного в рамках сотрудничества Большой каспийской ассоциации (The Greater Caspian Association) и Группы компаний Integral с группой компаний DP World, были затронуты вопросы глобальных грузоперевозок, логистики и торговли, внедрения цифровых технологий и развития логистических коридоров.

На панели "Роль логистических коридоров в Каспийском регионе для глобальной продовольственной и энергетической безопасности" эксперты провели обсуждения на эти темы. В панели приняли участие начальник департамента операций ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Юджин Си, а также азербайджанский эксперт Эмиль Меджидов.

В рамках форума состоялись пленарные заседания на темы "Стратегический взгляд на торговое и логистическое развитие Большого Каспия", "Большой Каспийский регион - возможности на 3 трлн долларов", "Цифровизация в торговле и логистике - интеллектуальные цепочки поставок, порты и терминалы", на которых обсуждались логистические возможности Каспийского региона, состоялся обмен мнениями о привлечении технологий.

Второй день форума начался с пленарного заседания на тему "Женщины - лидеры будущего" с участием представителей Узбекистана, Казахстана, Туркменистана и Индии. Выступающие поделились своими историями успеха и рассказали о трудностях, с которыми они столкнулись.

В рамках форума состоялась презентация проекта по цифровизации транспортно-логистических коридоров Каспийского региона и созданию единой координации.

Отметим, что в Форуме Каспийской недели 2023 приняли участие 700 участников и более 65 докладчиков.