В "Доме правительства" проведут ремонтно-реставрационные работы

В ”Доме правительства" планируется проведение ремонтно-реставрационных работ.

В ”Доме правительства" планируется проведение ремонтно-реставрационных работ.

Как сообщает Report, Центр организации и координации корпоративного управления при Государственной службе по вопросам имущества при Министерстве экономики проводит соответствующие подготовительные работы.

В рамках ремонтно-восстановительных работ с каменных и бетонных поверхностей будет удалена старая штукатурка, демонтированы деревянные перегородки, кровля. Кроме того, будут реконструированы архитектурные элементы стен.

Также будут приняты дополнительные меры.