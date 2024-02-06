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В "Доме правительства" проведут ремонтно-реставрационные работы

В "Доме правительства" проведут ремонтно-реставрационные работы В ”Доме правительства" планируется проведение ремонтно-реставрационных работ.
Инфраструктура
6 февраля 2024 г. 12:47
В Доме правительства проведут ремонтно-реставрационные работы

В ”Доме правительства" планируется проведение ремонтно-реставрационных работ.

Как сообщает Report, Центр организации и координации корпоративного управления при Государственной службе по вопросам имущества при Министерстве экономики проводит соответствующие подготовительные работы.

В рамках ремонтно-восстановительных работ с каменных и бетонных поверхностей будет удалена старая штукатурка, демонтированы деревянные перегородки, кровля. Кроме того, будут реконструированы архитектурные элементы стен.

Также будут приняты дополнительные меры.

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Версия на азербайджанском языке “Hökumət evi”ndə təmir-bərpa işləri aparılacaq

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