В депо "Шярг" отремонтировано 202 грузовых вагона

Для обеспечения бесперебойного процесса грузоперевозок железнодорожным транспортом в Азербайджане необходим своевременный текущий и деповской ремонт грузовых. Именно поэтому, действующее в составе ООО ADY Express и расположенное в поселке Алят вагонное депо "Шярг" продолжает функционировать в рамках особого карантинного режима, применяемого в стране в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

В целях предотвращения распространения коронавируса (COVID-19), согласно поручению президента Ильхама Алиева и в соответствии с решениями оперативного штаба при Кабинете министров, ADY Express ввел специальный режим на территории депо для продолжения работы. Были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности работников, работающих в депо. В депо установлен сменный режим работы, регулярно проводится дезинфекция, а работники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты.

В результате, процесс ремонта вагонов в вагонном депо "Шярг" не был остановлен. Работы во всех цехах депо выполняются так же, как и раньше. Непрерывный производственный процесс позволяет своевременно завершить ремонтные работы на грузовых вагонах и использовать их при перевозке грузов. В целом, за первые 3 месяца 2020 года был осуществлен текущий и деповской ремонт 202 грузовых вагонов в вагонном депо "Шярг". Среди них 94 цистерны, 42 полувагона, 4 крытых вагона, 51 рефрижератор и 11 платформ.

Следует отметить, что вагонное депо "Шярг", расположенное в Аляте, вошло в состав ООО ADY Express в апреле 2018 года, и с того дня здесь начался процесс обновления. Параллельно с этим осуществляется технологический процесс и продолжаются вагоноремонтные работы.