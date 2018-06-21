В День Вооруженных сил Азербайджана маршрут движения ряда столичных автобусов изменится

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ В связи с подготовкой к военному параду 26 июня в честь 100-летия Вооруженных сил Азербайджана в Баку будет временно изменен маршрут движения автобусов на проспекте Нефтчиляр – круг Азнефть и близлежащих улицах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.

По информации, с 24 по 26 июня до полного завершения церемонии, движение линейных автобусов 1, 2, 4, 5, 6, 18, 21, 32, 46, 65, 88, 125, 175 и H1 (экспресс-автобус от аэропорта до метро "28 Мая") будет организовано согласно применяемому ограничению.