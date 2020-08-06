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В Дашкесане введут в эксплуатацию железорудное месторождение

В Дашкесане введут в эксплуатацию железорудное месторождение Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение омерах по вводу в эксплуатацию Дашкесанского железорудного месторождения.
Инфраструктура
6 августа 2020 г. 16:30
В Дашкесане введут в эксплуатацию железорудное месторождение

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по вводу в эксплуатацию Дашкесанского железорудного месторождения.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях подготовки документа по предварительной оценке в связи с вводом в эксплуатацию Дашкесанского железорудного месторождения из суммы, указанной в пункте 1.64 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Закрытому акционерному обществу AzerGold первоначально выделено 3,0 миллиона манатов.

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Версия на азербайджанском языке Daşkəsəndə dəmir filizi yatağı istismara veriləcək

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