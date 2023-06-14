В Дашкесане восстановлено движение на автодорогах, поврежденных селевыми потоками

В Дашкесанском районе восстановлено движение транспорта на автомобильных дорогах, поврежденных селевыми потоками.

В Дашкесанском районе восстановлено движение транспорта на автомобильных дорогах, поврежденных селевыми потоками.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA).

Сообщается, что в результате проливных дождей были повреждены отдельные участки автодороги республиканского значения Дашкесан-Гянджа (10-15-й км), автодорог местного значения Дашкесан-Амирвар-Габагтепе, Човдар-Чайкенд и Дастафур-Гыйыхлы.

В результате принятых мер дороги были расчищены от обломков камней и грязи, засыпавших путь после паводка. Движение по дорогам восстановлено.