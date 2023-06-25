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В Дашкесане на ряде дорог вновь обеспечена безопасность движения 

В Дашкесане на ряде дорог вновь обеспечена безопасность движения  Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана вновь обеспечило безопасность движения на ряде пострадавших от проливных дождей и паводковых вод дорог в Дашкесанском районе.
Инфраструктура
25 июня 2023 г. 12:38
В Дашкесане на ряде дорог вновь обеспечена безопасность движения 

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана вновь обеспечило безопасность движения на ряде пострадавших от проливных дождей и паводковых вод дорог в Дашкесанском районе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Согласно информации, обеспечена бесперебойность и безопасность движения по автомобильным дорогам республиканского значения Дашкесан-Гянджа, местного значения Дашкесан-Амирвар-Габагтепе, Гушчу-Човдар-Чайкенд, Чанахчы-Алаханчаллы и Гараголлар-Мушаваг, которым был нанесен ущерб.

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Версия на азербайджанском языке Daşkəsəndə bir sıra yollarda hərəkətin təhlükəsizliyi təmin edilib

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