В Дашкесане на ряде дорог вновь обеспечена безопасность движения

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана вновь обеспечило безопасность движения на ряде пострадавших от проливных дождей и паводковых вод дорог в Дашкесанском районе.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана вновь обеспечило безопасность движения на ряде пострадавших от проливных дождей и паводковых вод дорог в Дашкесанском районе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Согласно информации, обеспечена бесперебойность и безопасность движения по автомобильным дорогам республиканского значения Дашкесан-Гянджа, местного значения Дашкесан-Амирвар-Габагтепе, Гушчу-Човдар-Чайкенд, Чанахчы-Алаханчаллы и Гараголлар-Мушаваг, которым был нанесен ущерб.