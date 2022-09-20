В центре Баку установлен новый скоростной лимит в 30 км/ч

Бакинское транспортное агентство при главе Исполнительной власти города Баку организовало в столице зону с ограничением скорости до 30 км/ч.

Бакинское транспортное агентство при главе Исполнительной власти города Баку организовало в столице зону с ограничением скорости до 30 км/ч.

Об этом сообщает Report со ссылкой на БТА.

Согласно информации, в зону входят 33 улицы, которые охватывают центральную часть столицы. На улицах, уже вошедших в зону, установлены соответствующие дорожные знаки, проведена разметка.

Ряд преимуществ установления нового скоростного лимита в 30 км/ч заключается в повышении уровня безопасности участников дорожного движения, снижении дорожно-транспортных происшествий, улучшении качества воздуха, развитии социальной среды, снижении шумового загрязнения, стимулировании пешеходного движения, использовании велосипедов.