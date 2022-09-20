О нас

В центре Баку установлен новый скоростной лимит в 30 км/ч

В центре Баку установлен новый скоростной лимит в 30 км/ч Бакинское транспортное агентство при главе Исполнительной власти города Баку организовало в столице зону с ограничением скорости до 30 км/ч.
Инфраструктура
20 сентября 2022 г. 14:49
В центре Баку установлен новый скоростной лимит в 30 км/ч

Бакинское транспортное агентство при главе Исполнительной власти города Баку организовало в столице зону с ограничением скорости до 30 км/ч.

Об этом сообщает Report со ссылкой на БТА.

Согласно информации, в зону входят 33 улицы, которые охватывают центральную часть столицы. На улицах, уже вошедших в зону, установлены соответствующие дорожные знаки, проведена разметка.

Ряд преимуществ установления нового скоростного лимита в 30 км/ч заключается в повышении уровня безопасности участников дорожного движения, снижении дорожно-транспортных происшествий, улучшении качества воздуха, развитии социальной среды, снижении шумового загрязнения, стимулировании пешеходного движения, использовании велосипедов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Bakıda 30 km/saat sürət limitli zona təşkil edilib

Самое важное

Президент выделил средства на восстановление лачынских сел Забух и Сус
Президент выделил средства на восстановление лачынских сел Забух и Сус
20 сентября 2022 г. 15:09
Выделены средства на строительство села Шукюрбейли в Джабраиле
Выделены средства на строительство села Шукюрбейли в Джабраиле
20 сентября 2022 г. 14:58
Тела еще 95 армянских военнослужащих переданы противоположной стороне
Тела еще 95 армянских военнослужащих переданы противоположной стороне
20 сентября 2022 г. 13:40
Герои сентябрьских боев: Мы преподали армянам хороший урок
ФотоГерои сентябрьских боев: Мы преподали армянам хороший урок
19 сентября 2022 г. 19:50
В Азербайджане на строительство модульных школ выделено 5 млн манатов
В Азербайджане на строительство модульных школ выделено 5 млн манатов
19 сентября 2022 г. 15:19
Ильхам Алиев наградил работников нефтяной промышленности
Ильхам Алиев наградил работников нефтяной промышленности
19 сентября 2022 г. 15:14
Джейхун  Мамедов: Крокодиловы слезы Пелоси - всего лишь игра на публику
Джейхун  Мамедов: "Крокодиловы" слезы Пелоси - всего лишь игра на публику
19 сентября 2022 г. 12:33
Возбуждено уголовное дело по факту нападения армянских радикалов на посольство Азербайджана во Франции
Возбуждено уголовное дело по факту нападения армянских радикалов на посольство Азербайджана во Франции
19 сентября 2022 г. 12:03
Состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана и госсекретарем США
Состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана и госсекретарем США
19 сентября 2022 г. 00:32
Шарль Мишель позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Шарль Мишель позвонил президенту Ильхаму Алиеву
17 сентября 2022 г. 14:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi