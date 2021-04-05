В бюджетных выплатах Госслужбы автотранспорта выявлены недочеты

Разница возникла из-за неправильного определения Госслужбой автотранспорта классификационного кода взимаемых госпошлин

Прогноз по объему госпошлины за выдачу разрешения, регулирующего международные автомобильные перевозки в Азербайджане, в 2019 году выполнен на уровне 109,2% (17 млн манатов против прогноза в 15 млн манатов).

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете "О деятельности Счетной палаты в 2020 году".

Вместе с тем, в документе говорится, что общая сумма начисленной государственной пошлины составила 19,9 млн манатов, в результате между начисленной из этого источника в госбюджет и поступившей пошлины образовалась разница в 2,9 млн манатов.

В результате сверки информации, представленной государственными структурами, было установлено, что разница возникла из-за неправильного определения Государственной службой автомобильного транспорта при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий классификационного кода взимаемых госпошлин.