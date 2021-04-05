О нас
Report Georgia
Аудио новости

В бюджетных выплатах Госслужбы автотранспорта выявлены недочеты

В бюджетных выплатах Госслужбы автотранспорта выявлены недочеты Разница возникла из-за неправильного определения Госслужбой автотранспорта классификационного кода взимаемых госпошлин
Инфраструктура
5 апреля 2021 г. 13:31
В бюджетных выплатах Госслужбы автотранспорта выявлены недочеты

Прогноз по объему госпошлины за выдачу разрешения, регулирующего международные автомобильные перевозки в Азербайджане, в 2019 году выполнен на уровне 109,2% (17 млн манатов против прогноза в 15 млн манатов).

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете "О деятельности Счетной палаты в 2020 году".

Вместе с тем, в документе говорится, что общая сумма начисленной государственной пошлины составила 19,9 млн манатов, в результате между начисленной из этого источника в госбюджет и поступившей пошлины образовалась разница в 2,9 млн манатов.

В результате сверки информации, представленной государственными структурами, было установлено, что разница возникла из-за неправильного определения Государственной службой автомобильного транспорта при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий классификационного кода взимаемых госпошлин.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dövlət Avtomobil Nəqliyyat Xidmətinin büdcə ödənişində nöqsanlar aşkarlanıb

Новости партнеров

Самое читаемое

С 1 апреля в Баку, Сумгайыте и на Абшероне начнется введение медстрахования
С 1 апреля в Баку, Сумгайыте и на Абшероне начнется введение медстрахования
29 марта 2021 г. 16:32
Азербайджан лидирует по уровню вакцинации от COVID-19 среди стран СНГ
Азербайджан лидирует по уровню вакцинации от COVID-19 среди стран СНГ
30 марта 2021 г. 10:40
В ряде городов Азербайджана вновь закрываются школы
В ряде городов Азербайджана вновь закрываются школы
1 апреля 2021 г. 15:40
Брайза: Растущая азербайджано-туркменская дружба открывает новые возможности для Каспийского региона
Брайза: Растущая азербайджано-туркменская дружба открывает новые возможности для Каспийского региона
1 апреля 2021 г. 19:11
Инфекционист внесла ясность в вопрос о якобы наличии червей в медмасках
Инфекционист внесла ясность в вопрос о якобы наличии червей в медмасках
31 марта 2021 г. 17:30
Армения все же использовала против Азербайджана ракеты Искандер
Армения все же использовала против Азербайджана ракеты "Искандер"
31 марта 2021 г. 12:16
Стало известно, в чем обвиняют экс-главу аппарата ИВ Баку
Стало известно, в чем обвиняют экс-главу аппарата ИВ Баку
3 апреля 2021 г. 14:36
В отношениях с Азербайджаном Германия выбрала… армянскую мафию
В отношениях с Азербайджаном Германия выбрала… армянскую мафию
30 марта 2021 г. 10:27
Министр о причинах закрытия школ в ряде городов и районов
Министр о причинах закрытия школ в ряде городов и районов
1 апреля 2021 г. 16:16
Названо число заразившихся коронавирусом в Азербайджане за сегодня
Названо число заразившихся коронавирусом в Азербайджане за сегодня
4 апреля 2021 г. 15:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi