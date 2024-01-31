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В Брюсселе представлена стратегия расширения Бакинского порта

В Брюсселе представлена стратегия расширения Бакинского порта На форуме инвесторов Global Gateway по устойчивому транспортному сообщению между Европой и Центральной Азией, прошедшем в Брюсселе 29-30 января, была представлена стратегия расширения Бакинского порта​.
Инфраструктура
31 января 2024 г. 10:21
В Брюсселе представлена стратегия расширения Бакинского порта

На форуме инвесторов Global Gateway по устойчивому транспортному сообщению между Европой и Центральной Азией, прошедшем в Брюсселе 29-30 января, была представлена стратегия расширения Бакинского порта​.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт".

В ходе мероприятия главный операционный директор ЗАО Юджин Си затронул тему инфраструктурного сообщения и проинформировал о стратегии расширения Бакинского порта, направленной на повышение эффективности и устойчивости Среднего коридора.

В рамках форума участники сделали важное заявление об обязательстве европейских и международных финансовых институтов предоставить финансовую, техническую поддержку и инвестиции для развития устойчивого транспортного сообщения через Средний коридор. Это обязательство направлено на укрепление глобальной связи между Европой и Азией.

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Версия на английском языке ФотоPort of Baku's expansion strategy presented in Brussels
Версия на азербайджанском языке ФотоBakı Limanının genişləndirilməsi strategiyası Brüsseldə təqdim edilib

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