В Брюсселе представлена стратегия расширения Бакинского порта

На форуме инвесторов Global Gateway по устойчивому транспортному сообщению между Европой и Центральной Азией, прошедшем в Брюсселе 29-30 января, была представлена стратегия расширения Бакинского порта​.

На форуме инвесторов Global Gateway по устойчивому транспортному сообщению между Европой и Центральной Азией, прошедшем в Брюсселе 29-30 января, была представлена стратегия расширения Бакинского порта​.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт".

В ходе мероприятия главный операционный директор ЗАО Юджин Си затронул тему инфраструктурного сообщения и проинформировал о стратегии расширения Бакинского порта, направленной на повышение эффективности и устойчивости Среднего коридора.

В рамках форума участники сделали важное заявление об обязательстве европейских и международных финансовых институтов предоставить финансовую, техническую поддержку и инвестиции для развития устойчивого транспортного сообщения через Средний коридор. Это обязательство направлено на укрепление глобальной связи между Европой и Азией.