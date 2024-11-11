В Британии отменяют сотни рейсов из-за проблем с запчастями

Ведущие британские авиакомпании British Airways и Virgin Atlantic вынуждены отменять сотни дальнемагистральных рейсов из-за нехватки самолетов, связанной с отсутствием запчастей.

Ведущие британские авиакомпании British Airways и Virgin Atlantic вынуждены отменять сотни дальнемагистральных рейсов из-за нехватки самолетов, связанной с отсутствием запчастей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Daily Mail.

Сбой произошел в цепочках поставок компанией Rolls-Royce запчастей к двигателям Trent 1000 для самолетов Boeing 787 Dreamliner. Virgin Atlantic вынуждена была отменить несколько рейсов на выходных, а British Airways прекращает прямые полеты в Бахрейн и Кувейт, являющиеся одними из важнейших союзников Великобритании на Ближнем Востоке. водит газета слова источника. Отменены также рейсы в Даллас (штат Техас).

По словам экс-министра обороны Соединенного Королевства Лиама Фокса, подобный шаг направит "совершенно неверное сообщение" о дипломатических намерениях Великобритании, а также нанесет ущерб деловым интересам королевства в регионе. "Когда Персидский залив станет еще более важным в геополитическом отношении и мы попытаемся заключить новые торговые соглашения в регионе", интересы британских компаний могут пострадать, сказал он.

По сведениям издания, в марте 2025 года должны были возобновиться полеты Virgin Atlantic в Тель-Авив, а в мае авиакомпания должна была открыть новый маршрут в столицу Ганы Аккру. Но теперь эти планы отложены по меньшей мере на конец октября следующего года.