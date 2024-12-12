В ближайшие дни начнутся пассажироперевозки по ж/д маршруту Баку-Балакян

Пассажирские перевозки по железнодорожному маршруту Баку-Балакян начнутся в ближайшие дни.

Как сообщает Report, руководитель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов заявил, что подготовка к запуску маршрута близится к завершению.

"Вскоре мы объявим дату отправки первого поезда по маршруту. Инфраструктура полностью готова, завершаются ремонтные работы на станциях", - отметил он.

Напомним, что в январе-октябре этого года железнодорожным транспортом в Азербайджане перевезено 6,94 млн пассажиров, что на 23,6% больше, чем за тот же период прошлого года.