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В ближайшие дни начнутся пассажироперевозки по ж/д маршруту Баку-Балакян

В ближайшие дни начнутся пассажироперевозки по ж/д маршруту Баку-Балакян
Инфраструктура
12 декабря 2024 г. 16:11
В ближайшие дни начнутся пассажироперевозки по ж/д маршруту Баку-Балакян

Пассажирские перевозки по железнодорожному маршруту Баку-Балакян начнутся в ближайшие дни.

Как сообщает Report, руководитель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов заявил, что подготовка к запуску маршрута близится к завершению.

"Вскоре мы объявим дату отправки первого поезда по маршруту. Инфраструктура полностью готова, завершаются ремонтные работы на станциях", - отметил он.

Напомним, что в январе-октябре этого года железнодорожным транспортом в Азербайджане перевезено 6,94 млн пассажиров, что на 23,6% больше, чем за тот же период прошлого года.

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Версия на английском языке Passenger transportation on Baku-Balakan railway route to begin soon
Версия на азербайджанском языке Rövşən Rüstəmov: "Yaxın günlərdə Bakı-Balakən istiqamətində sərnişin daşınmasına başlanacaq"

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