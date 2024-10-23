В ближайшие дни будет запущена более усовершенствованная версия Bakıkart

В ближайшие дни будет запущена более усовершенствованная программа Bakıkart.

В ближайшие дни будет запущена более усовершенствованная версия мобильного приложения Bakıkart.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Эльмин Мамедов на мероприятии "Устойчивый транспорт для будущего" в Баку.

По его словам, новое приложение сделает поездки на общественном транспорте более комфортными, пользователи смогут также осуществлять бесконтактную оплату и отслеживать автобусы в режиме реального времени.

Мамедов подчеркнул, что для обеспечения устойчивого развития продолжаются работы по обновлению инфраструктуры в сфере общественного транспорта.

Отметим, что мобильное приложение BakıKart не работает с 9 августа. Ранее в Агентстве наземного транспорта Азербайджана сообщили, что после восстановления мобильного приложения пассажиры смогут использовать средства, оставшиеся на их счетах.