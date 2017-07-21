В ближайшие 3 года в России доля производства электромобилей может достигнуть 17%

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ В России доля производства электромобилей к 2020 году может достигнуть 17%.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство ТАСС, об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, 75% из них, как полагают эксперты, будут гибридными машинами.

Он отметил, что в 2017 году производителям такого транспорта выделены субсидии на сумму 900 млн руб. (15 млн долларов).

Медведев сказал, что правительство продолжит поддерживать, в том числе и за счет выделения бюджетных средств, производство беспилотного пассажирского и грузового транспорта: "Эту работу мы и дальше будет поддерживать, в том числе и бюджетным финансированием".