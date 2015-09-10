В Бинагадинском районе приступили к ремонтным работам на пяти улицах

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ В Бинагадинском районе города Баку на пересечениях нескольких улиц начались ремонтные работы. Как сообщили Report в ОАО "Азерйолсервис", ремонтные работы будут проводиться на участке улицы Шовкет Мамедовой от пересечения с улицей Аджеми Нахчывани до пересечения с улицей Джафара Хандана, а также на участке улицы Аджеми Нахчывани от пересечения с улицей Ага Садига Герайбейли до пересечения с проспектом Ататюрка.

Ремонтно-строительные работы будут проводиться на участках общей протяженностью 970 м. В целом, планируется укладка асфальтобетонного покрытия на площади 12,5 тыс. кв. м и замена бордюров протяженностью 1,5 тыс. погонных метров. Помимо этого, в необходимых местах будет установлена система отвода дождевых стоков, заменены железобетонные плиты и люки коммуникационных линий. Работы планируется завершить в установленный срок.