В Бинагадинском районе Баку ограничат подачу воды

В связи с ремонтно-восстановительными работами на магистральном водопроводе сегодня будут ограничения на подачу питьевой воды в часть Бинагадинского района Баку.

В связи с ремонтно-восстановительными работами на магистральном водопроводе сегодня будут ограничения на подачу питьевой воды в часть Бинагадинского района Баку.

Об этом Report сообщили в ОАО "Азерсу".



Сообщается, что в течение дня будет подведена питьевая вода в новый жилой массив и часть улицы Меликасланова в поселке Биладжары, на улицу А.Гусейнова в поселке Расулзаде, в окрестности вокруг железной дороги, а также в село Масазыр.

ОАО "Азерсу" приносит извинения абонентам за доставленные неудобства.