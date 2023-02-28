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В Бинагадинском районе Баку ограничат подачу воды

В Бинагадинском районе Баку ограничат подачу воды В связи с ремонтно-восстановительными работами на магистральном водопроводе сегодня будут ограничения на подачу питьевой воды в часть Бинагадинского района Баку.
Инфраструктура
28 февраля 2023 г. 12:15
В Бинагадинском районе Баку ограничат подачу воды

В связи с ремонтно-восстановительными работами на магистральном водопроводе сегодня будут ограничения на подачу питьевой воды в часть Бинагадинского района Баку.

Об этом Report сообщили в ОАО "Азерсу".

Сообщается, что в течение дня будет подведена питьевая вода в новый жилой массив и часть улицы Меликасланова в поселке Биладжары, на улицу А.Гусейнова в поселке Расулзаде, в окрестности вокруг железной дороги, а также в село Масазыр.

ОАО "Азерсу" приносит извинения абонентам за доставленные неудобства.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Bakının Binəqədi rayonunda su kəsiləcək

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