В Билясуварском районе сдана в эксплуатацию новая автодорога

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ 18 сентября в Билясуварском районе президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Захметабад-Бейдили-Хырмандалы-Алиабад.

Как сообщает Report, сегодня в нашей стране успешно продолжаются работы по реконструкции и модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры, фундаментальные реформы в этой области. Уделяется особое внимание строительству и реконструкции автомобильных дорог, дорожных развязок и мостов, соединяющих регионы, а также села и поселки. Строительство таких дорог на современном уровне оказывает положительное влияние на развитие регионов, кардинально меняется облик районов, а также обеспечивается удобное, безопасное и беспрепятственное движение транспорта и населения. Реализация этих работ также демонстрирует успешное осуществление всех социальных проектов в Азербайджане, что является результатом целенаправленной политики главы государства. Каждый гражданин ощущает на себе результаты этой политики.

Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о технических показателях дороги.

Было отмечено, что протяженность автомобильной дороги Захметабад-Бейдили-Хырмандалы-Алиабад, соединяющей 4 населенных пункта с населением 20 тысяч человек, составляет 15,4 километра. Дорога, построенная в соответствии с третьей и четвертой технической категориями, является двухполосной. В ходе строительства дороги были проведены земляные работы объемом 26,1 тысяч кубометров, использованы 11,6 тысяч кубометров строительных материалов и асфальто-бетонного покрытия. Вдоль дороги установлены знаки и указатели.

Отметим, что автомобильная дорога, построенная в соответствии с распоряжением, подписанным главой государства в январе этого года, сыграет важную роль в улучшении транспортного сообщения четырех населенных пунктов с районным центром, а также в развитии экономики и сельского хозяйства в данном регионе.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие дороги.

Затем глава государства встретился с представителями общественности района.

В заключение было сделано фото на память.