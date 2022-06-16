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В Биляджяри ремонтируют улицу длиной 700 метров

В Биляджяри ремонтируют улицу длиной 700 метров Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проводит капитальный ремонт 5-го и 7-го переулков улицы Худат Бека Меликасланова поселка Биляджяры Бинагадинского района Баку.
Инфраструктура
16 июня 2022 г. 14:57
В Биляджяри ремонтируют улицу длиной 700 метров

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проводит капитальный ремонт 5-го и 7-го переулков улицы Худат Бека Меликасланова поселка Биляджяры Бинагадинского района Баку.

Как передает Report, об этом сообщили в Агентстве.

В поселке Биляджяри планируется отремонтировать 4,40 километра улиц и дорог. Упомянутая дорога длиной 700 и шириной в среднем 7,5 метра, была грунтовой, что вызывало проблемы с проездом.

В текущем году по Бинагадинскому району предусматривается ремонт улиц и дорог общей протяженностью 13,6 километра.

В 2021 году Агентство в этом районе отремонтировало улицы общей протяженностью 15,4 километра.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBiləcəridə uzunluğu 700 metr olan küçə təmir olunur

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