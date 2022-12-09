В Белом городе строятся 12 улиц

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана прокладывает 12 двух- и четырехполосных улиц в рамках проекта Baku White City (Белый город).

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана ведет прокладку 12 двух- и четырехполосных улиц в рамках проекта Baku White City (Белый город).

Об этом сообщили Report в агентстве.

В соответствии с проектом, проведены работы по строительству дорожного основания, построено 55 тыс. кв. м. тротуаров, уложено 25 тыс. погонных метров бордюра, по краям дорог (тротуаров) посажено 650 различных видов деревьев, установлено 310 опор освещения в современном стиле.

На сегодняшний день в рамках проекта "Белый город" построены и сданы в эксплуатацию 43 улицы общей протяженностью 15 130 метров.