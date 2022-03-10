В ”Белом городе" будет создана новая система водоснабжения и канализации

ОАО "Azersu” объявило открытый тендер на создание новой системы водоснабжения и канализации в рамках проекта "Белый город".

ОАО "Azersu” объявило открытый тендер на создание новой системы водоснабжения и канализации в рамках проекта "Белый город".

Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 500 манат.

Первичные документы следует представить до 16:00 20 апреля, а тендерное предложение и банковское обеспечение до 1% от его стоимости-до 16:00 29 апреля, в административное здание акционерного общества, расположенное по адресу: город Баку, Ясмаальский район, Московский проспект, 67.

Предложения будут рассмотрены 4 мая в 16:00 по вышеуказанному адресу.