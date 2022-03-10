О нас
Аудио новости

В ”Белом городе" будет создана новая система водоснабжения и канализации

В ”Белом городе" будет создана новая система водоснабжения и канализации ОАО "Azersu” объявило открытый тендер на создание новой системы водоснабжения и канализации в рамках проекта "Белый город".
Инфраструктура
10 марта 2022 г. 09:36
В ”Белом городе будет создана новая система водоснабжения и канализации

ОАО "Azersu” объявило открытый тендер на создание новой системы водоснабжения и канализации в рамках проекта "Белый город".

Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 500 манат.

Первичные документы следует представить до 16:00 20 апреля, а тендерное предложение и банковское обеспечение до 1% от его стоимости-до 16:00 29 апреля, в административное здание акционерного общества, расположенное по адресу: город Баку, Ясмаальский район, Московский проспект, 67.

Предложения будут рассмотрены 4 мая в 16:00 по вышеуказанному адресу.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Ağ Şəhər”də yeni su təchizatı və kanalizasiya sistemi yaradılacaq

Другие новости из категории

Авиарейс из Баку в Стамбул отменен из-за погодных условий
Авиарейс из Баку в Стамбул отменен из-за погодных условий
10 марта 2022 г. 09:49
В Азербайджане автобусы будут оснащены двигателями, работающими на сжатом газе или на электроэнергии
В Азербайджане автобусы будут оснащены двигателями, работающими на сжатом газе или на электроэнергии
9 марта 2022 г. 21:50
Казахстан предлагает через Азербайджан альтернативный маршрут транзита нефти в Европу
Казахстан предлагает через Азербайджан альтернативный маршрут транзита нефти в Европу
9 марта 2022 г. 20:54
В Госкомитет по градостроительству и архитектуре поступило 129 обращений по Карабаху
В Госкомитет по градостроительству и архитектуре поступило 129 обращений по Карабаху
9 марта 2022 г. 17:46
Стоимость услуг Азерсу в прошлом году выросла на 42 %
Стоимость услуг "Азерсу" в прошлом году выросла на 42 %
9 марта 2022 г. 17:44
Доходы Бакинского порта выросли на 21%
Доходы Бакинского порта выросли на 21%
9 марта 2022 г. 17:27
Госкомитет по градостроительству и архитектуре в прошлом году составил 103 протокола
Госкомитет по градостроительству и архитектуре в прошлом году составил 103 протокола
9 марта 2022 г. 17:03
Генплан Баку согласован с соответствующими госструктурами
Генплан Баку согласован с соответствующими госструктурами
9 марта 2022 г. 16:28
В Гяндже проданы 184 социальные квартиры
В Гяндже проданы 184 социальные квартиры
9 марта 2022 г. 16:16
В Азербайджане выявлено 787 фактов незаконного использования воды
В Азербайджане выявлено 787 фактов незаконного использования воды
9 марта 2022 г. 16:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi