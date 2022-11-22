В Белфасте откроется новая крупная трансатлантическая авиакомпания

Трансатлантическая авиакомпания создаст авиационный хаб в столице Северной Ирландии Белфасте

В столице Северной Ирландии Белфасте откроется новая крупная трансатлантическая авиакомпания Fly Atlantic, предлагающая рейсы более чем по 30 направлениям.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, авиакомпания намерена выполнять рейсы по 35 направлениям из Белфаста и создаст 21 000 новых рабочих мест к 2030 году в секторах туризма и поддержки.

Fly Atlantic будет конкурировать с другими авиакомпаниями, такими как British Airways и Virgin Atlantic, которые уже выполняют международные рейсы из Белфаста.

"Мы видим Белфаст как мощный авиационный узел, связывающий Европу и Северную Америку", - сказал исполнительный директор Fly Atlantic Эндрю Пайн.

По его словам, отсутствие прямого трансатлантического авиасообщения было препятствием для экономического и туристического развития Северной Ирландии. Он отметил, что данный проект может изменить правила игры.