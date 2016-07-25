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    ​В Бейлагане на строительство дороги выделено 4,6 млн. манатов

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству автомобильной дороги Биринджи Шахсевен-Ахмедли-Дуньямалылар Бейлаганского района.

    Как сообщает Report, в целях завершения строительства автомобильной дороги Биринджи Шахсевен-Ахмедли-Дуньямалылар, соединяющей 8 населенных пунктов с населением двадцать пять тысяч человек, из средств, предусмотренных в Целевом бюджетном фонде "Автомобильные дороги" в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год выделено 4,6 миллиона манатов.

    Министерству финансов Азербайджанской Республики и Открытому акционерному обществу "Азеравтойол" поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, предусмотренной в настоящем распоряжении, и строительные работы.

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