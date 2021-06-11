В Батумском порту открыт терминал по перевалке удобрений

В грузинском порту Батуми сегодня был официально открыт терминал по хранению и перевалке удобрений.

В грузинском порту Батуми сегодня был официально открыт терминал по хранению и перевалке удобрений.

Как было заявлено гостям мероприятия терминал способен осуществить хранение порядка 65 тысяч тонн удобрений, передает Report.

Строительство терминала началось в июле 2019 года, а размер инвестиций в проект доходит до 25 млн долларов США.

Проект является детищем американской корпорации Trammo совместно с Wondernet Express Investment Group.

На церемонии открытия с речью выступили генеральный директор терминала Мамука Мурджикнели, министр экономики и устойчивого развития Грузии Натела Турнава, министр финансов и экономики Аджарской Автономной Республики Джаба Путкарадзе, замминистра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Бахтиёр Рахимов, президент корпорации Trammo Эдвард Вейнер.

В настоящий момент на терминале уже хранится около 25 тысяч тонн карбамида туркменского происхождения.