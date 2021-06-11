О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Батумском порту открыт терминал по перевалке удобрений

В Батумском порту открыт терминал по перевалке удобрений В грузинском порту Батуми сегодня был официально открыт терминал по хранению и перевалке удобрений.
Инфраструктура
11 июня 2021 г. 16:21
В Батумском порту открыт терминал по перевалке удобрений

В грузинском порту Батуми сегодня был официально открыт терминал по хранению и перевалке удобрений.

Как было заявлено гостям мероприятия терминал способен осуществить хранение порядка 65 тысяч тонн удобрений, передает Report.

Строительство терминала началось в июле 2019 года, а размер инвестиций в проект доходит до 25 млн долларов США.

Проект является детищем американской корпорации Trammo совместно с Wondernet Express Investment Group.

На церемонии открытия с речью выступили генеральный директор терминала Мамука Мурджикнели, министр экономики и устойчивого развития Грузии Натела Турнава, министр финансов и экономики Аджарской Автономной Республики Джаба Путкарадзе, замминистра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Бахтиёр Рахимов, президент корпорации Trammo Эдвард Вейнер.

В настоящий момент на терминале уже хранится около 25 тысяч тонн карбамида туркменского происхождения.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Fertilizer transshipment terminal opened in Batumi port

Самое читаемое

Азербайджан может открыть сухопутные границы на следующей неделе - ЭКСКЛЮЗИВ
Азербайджан может открыть сухопутные границы на следующей неделе - ЭКСКЛЮЗИВ
7 июня 2021 г. 10:32
Шевченко: Подрыв азербайджанских журналистов на мине - диверсия и теракт
Шевченко: Подрыв азербайджанских журналистов на мине - диверсия и теракт
4 июня 2021 г. 17:30
Азербайджанская общественность обратилась к Владимиру Путину
Азербайджанская общественность обратилась к Владимиру Путину
5 июня 2021 г. 12:50
На Самурском таможенном посту открыта горячая линия для устранения заторов
На Самурском таможенном посту открыта горячая линия для устранения заторов
5 июня 2021 г. 19:08
Призыв украинских депутатов в связи с погибшими в Кельбаджаре азербайджанскими журналистами
Призыв украинских депутатов в связи с погибшими в Кельбаджаре азербайджанскими журналистами
4 июня 2021 г. 18:48
Военный обозреватель: СБ ООН должен оказать давление на Армению в вопросе передачи карт минных полей
Военный обозреватель: СБ ООН должен оказать давление на Армению в вопросе передачи карт минных полей
7 июня 2021 г. 17:39
В Сент-Этьене прошла акция протеста против армянских убийц
ФотоВ Сент-Этьене прошла акция протеста против армянских убийц
8 июня 2021 г. 22:57
АФФА: Арустамян проявил неуважение к территориальной целостности Азербайджана  
АФФА: Арустамян проявил неуважение к территориальной целостности Азербайджана  
8 июня 2021 г. 23:56
Азербайджанец избран депутатом на прошедших в Латвии выборах
Азербайджанец избран депутатом на прошедших в Латвии выборах
7 июня 2021 г. 18:08
Граждане России и Турции смогут летать в Азербайджан на определенных условиях 
Граждане России и Турции смогут летать в Азербайджан на определенных условиях 
5 июня 2021 г. 14:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi