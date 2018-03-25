В Барде после реконструкции сдана в эксплуатацию автомобильная дорога Ени Дашкенд - Умудалылар

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ 25 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках поездки в Бардинский район принял участие в открытии после реконструкции автомобильной дороги Ени Дашкенд – Умудалылар.

Как передает Report, председатель Правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал Президента Ильхама Алиева о технических показателях новой дороги.

Было отмечено, что дорога соединяет 17 населенных пунктов с населением 15 тысяч человек. Общая протяженность дороги IV технической категории составляет 25 километров, ширина проезжей части - 6 метров. На двухполосной дороге построены 45 водоотводных труб различного диаметра, в нужных местах установлены дорожные знаки, указатели. Строительство дороги осуществлено на высоком уровне в соответствии со всеми техническими требованиями и последовательностью.

Было сообщено, что в результате строительства автомобильной дороги Ени Дашкенд – Умудалылар значительно облегчились передвижение граждан, перевозка грузов и пассажиров. Строительство новой дороги также придаст импульс развитию сельского хозяйства, непосредственно влияющего на улучшение условий жизни граждан, проживающих в населенных пунктах, расположенных вдоль магистрали. Кроме того, сдача в эксплуатацию таких дорог создаст широкие возможности для развития туризма в регионе.

Глава государства разрезал ленту в знак открытия автомобильной дороги Ени Дашкенд – Умудалылар.

В заключение была сделана фотография на память.

Отметим, что сегодня одной из составных частей осуществляемой в Азербайджане социальной ориентированной политики является реконструкция дорожной инфраструктуры в стране, проведение коренных реформ в этой области. В настоящее время успешные проекты, связанные с реконструкцией дорожной инфраструктуры республики, доведением ее до современного уровня, охватывают каждый регион, район и село. Строительство в последнее время дорог, соединяющих села и поселки республики, их реконструкция на уровне современных требований в целом повышают экономический потенциал нашей страны. Основная цель реализации данных проектов, в первую очередь, заключается в обеспечении решения социальных проблем граждан, беспрепятственного и удобного передвижения транспортных средств.