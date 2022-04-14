В Барде началась реконструкция дороги Гарагаджы-Мирзаджафарли-Моллагюлляр

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к реконструкции автомобильной дороги Гарагаджы-Мирзаджафарли-Моллагюлляр в Бардинском районе.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к реконструкции автомобильной дороги Гарагаджы-Мирзаджафарли-Моллагюлляр в Бардинском районе.

Как сообщили Report в агентстве, дорога протяженностью 8 км реконструируется в соответствии с IV техническим уровнем, она будет иметь 2 полосы движения и проезжую часть шириной 6 метров.

После того, как все работы в соответствии с проектом будут полностью завершены, в необходимых местах будут установлены дорожные знаки и информационные таблички, проведены работы по разметке.