В Барде будет построена новая железнодорожная станция

В Барде начался снос старой железнодорожной станции.

В Барде начался снос старой железнодорожной станции.

Об этом Report сообщил руководитель управления по контролю строительства ЗАО" Азербайджанские железные дороги " (АЖД) Турал Аббаслы.

По его словам, на территории будет построена новая станция. После этой станции железнодорожная линия будет простираться до Агдама через станции Кочарли, Тазекенд и Агдам.

"Фундаменты станций Кочарли и Тазекенд уже заложены. А проектирование станции Агдам продолжается в ускоренном режиме. Если проектирование продолжится такими темпами, то проектирование можно будет завершить к началу июня и строительство начать к июлю-августу. Остаются строительство электросетевой боковой линии и сигнальной-связи. До конца года планируется их строительство", - отметил представитель ADY.

Напомним, что строительство железнодорожной линии Барда-Агдам было начато в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева от 24 ноября 2020 года. Строительство линии планируется завершить к концу этого года.