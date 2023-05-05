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В Барде будет построена новая железнодорожная станция

В Барде будет построена новая железнодорожная станция В Барде начался снос старой железнодорожной станции.
Инфраструктура
5 мая 2023 г. 15:28
В Барде будет построена новая железнодорожная станция

В Барде начался снос старой железнодорожной станции.

Об этом Report сообщил руководитель управления по контролю строительства ЗАО" Азербайджанские железные дороги " (АЖД) Турал Аббаслы.

По его словам, на территории будет построена новая станция. После этой станции железнодорожная линия будет простираться до Агдама через станции Кочарли, Тазекенд и Агдам.

"Фундаменты станций Кочарли и Тазекенд уже заложены. А проектирование станции Агдам продолжается в ускоренном режиме. Если проектирование продолжится такими темпами, то проектирование можно будет завершить к началу июня и строительство начать к июлю-августу. Остаются строительство электросетевой боковой линии и сигнальной-связи. До конца года планируется их строительство", - отметил представитель ADY.

Напомним, что строительство железнодорожной линии Барда-Агдам было начато в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева от 24 ноября 2020 года. Строительство линии планируется завершить к концу этого года.

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Версия на азербайджанском языке Bərdədə yeni dəmir yolu stansiyası inşa ediləcək

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