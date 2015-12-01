​В Баку завтра закроют дорогу в связи с подготовкой к соревнованиям "Формула-1"

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Организатор Европейского Гран-при в Азербайджане - компания Baku City Circuit ведет подготовку к соревнованиям "Формула-1", которые пройдут в Баку в июне следующего года. На центральных улицах столицы частично проводятся ремонтно-строительные работы.

Так, с 1 декабря закрыт на ремонт участок улицы Хагани на пересечении с проспектом Рашида Бехбудова. Ремонтные работы планируется завершить сегодня.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил Центр интеллектуального управления транспортом.

По информации, 2 декабря в связи с ремонтными работами также на один день будет перекрыт участок улицы Хагани на пересечении с проспектом Азадлыг.