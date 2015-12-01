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    ​В Баку завтра закроют дорогу в связи с подготовкой к соревнованиям "Формула-1"

    В столице идет подготовка к международным соревнованиям

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Организатор Европейского Гран-при в Азербайджане - компания Baku City Circuit ведет подготовку к соревнованиям "Формула-1", которые пройдут в Баку в июне следующего года. На центральных улицах столицы частично проводятся ремонтно-строительные работы.

    Так, с 1 декабря закрыт на ремонт участок улицы Хагани на пересечении с проспектом Рашида Бехбудова. Ремонтные работы планируется завершить сегодня.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространил Центр интеллектуального управления транспортом.

    По информации, 2 декабря в связи с ремонтными работами также на один день будет перекрыт участок улицы Хагани на пересечении с проспектом Азадлыг. 

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