В Баку завтра изменится схема движения 10 автобусных маршрутов

В связи с Днем всенародной скорби - 20 Января в Баку будет временно ограничено движение транспорта на улицах, пересекающихся и примыкающих к проспекту Парламента.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Отмечается, что из-за введенных ограничений движение 10 регулярных автобусных маршрутов будет организовано по альтернативным улицам.

Изменения коснутся маршрутов №3, 6, 10, 18, 31, 39, 53, 77, 96 и 205.