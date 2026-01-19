В Баку завтра изменится схема движения 10 автобусных маршрутов
- 19 января, 2026
- 16:35
В связи с Днем всенародной скорби - 20 Января в Баку будет временно ограничено движение транспорта на улицах, пересекающихся и примыкающих к проспекту Парламента.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
Отмечается, что из-за введенных ограничений движение 10 регулярных автобусных маршрутов будет организовано по альтернативным улицам.
Изменения коснутся маршрутов №3, 6, 10, 18, 31, 39, 53, 77, 96 и 205.
