Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    В Баку завтра изменится схема движения 10 автобусных маршрутов

    Инфраструктура
    • 19 января, 2026
    • 16:35
    В Баку завтра изменится схема движения 10 автобусных маршрутов

    В связи с Днем всенародной скорби - 20 Января в Баку будет временно ограничено движение транспорта на улицах, пересекающихся и примыкающих к проспекту Парламента.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

    Отмечается, что из-за введенных ограничений движение 10 регулярных автобусных маршрутов будет организовано по альтернативным улицам.

    Изменения коснутся маршрутов №3, 6, 10, 18, 31, 39, 53, 77, 96 и 205.

    AYNA автобусы схема движения Черный Январь День всенародной скорби
    Bakıda 10 müntəzəm marşrutun hərəkəti alternativ küçələrlə təşkil ediləcək

    Последние новости

    17:14

    Рабочее время бакинского метро будет продлено из‑за матча ФК "Карабах"

    Инфраструктура
    17:06

    Заместитель генсека НАТО прибудет в среду в Баку

    Другие
    16:59

    Коллектив посольства Азербайджана во Франции посетил могилу Топчубашева в Париже

    Внешняя политика
    16:56

    В 2025 году число пассажиров бакинского метро сократилось на 1,4%

    Инфраструктура
    16:51

    В Азербайджане пассажироперевозки воздушным транспортом увеличились на 3%

    Инфраструктура
    16:45

    Узбекистан и Азербайджан подписали меморандум о сотрудничестве в финансовой сфере

    Финансы
    16:37

    СМИ: Представители Дании решили пропустить форум в Давосе

    Другие страны
    16:35

    В Баку завтра изменится схема движения 10 автобусных маршрутов

    Инфраструктура
    16:35

    Минобороны и Госкомитет по работе с религиозными организациями расширяют сотрудничество

    Армия
    Лента новостей