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В Баку завозят новые автобусы

В Баку завозят новые автобусы В Азербайджан начались поставки закупленных в Турции новых автобусов.
Инфраструктура
29 октября 2021 г. 18:16
В Баку завозят новые автобусы

В Азербайджан начались поставки закупленных в Турции новых автобусов.

Об этом Report сообщил пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (BNA) Маис Агаев.

"10 декабря прошлого года на церемонии с участием президентов Азербайджана и Турции между BNA и турецкой компанией BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. было подписано соглашение о закупке 320 средних и больших автобусов. В соответствии с этим контрактом начались поставки автобусов в Баку. 150 из этих автобусов - 12-метровые, а 170 - 9-метровые. На начальном этапе будут доставлены 12-метровые автобусы. Доставка автобусов осуществляется в соответствии с графиком, предоставленным нам компанией-производителем. Новые автобусы еще не выпущены на линию”, - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Bakıya yeni avtobusların gətirilməsinə başlanılıb

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