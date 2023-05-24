В Баку завершен ремонт на улице Иса Булагы

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершило ремонт 240-метрового участка дороги на улице Иса Булагы в Наримановском районе Баку. Ремонтные работы охватили участок дороги от улицы Академика Гасана Алиева до проспекта Фатали хана Хо

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершило ремонт 240-метрового участка дороги на улице Иса Булагы в Наримановском районе Баку. Ремонтные работы охватили участок дороги от улицы Академика Гасана Алиева до проспекта Фатали хана Хойского.

Как сообщили Report в агентстве, в рамках ремонтных работ на дороге шириной 7 метров было удалено старое асфальтобетонное покрытие, обновлены тротуары и бордюры.

После завершения реконструкции подземных коммуникаций уложено новое асфальтобетонное покрытие. Кроме того, восстановлена старая система канализации, установлены новые ливневые решетки.

В завершение были нанесены горизонтальные линии разметки, по необходимости установлены дорожные знаки.