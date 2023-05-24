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В Баку завершен ремонт на улице Иса Булагы

В Баку завершен ремонт на улице Иса Булагы Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершило ремонт 240-метрового участка дороги на улице Иса Булагы в Наримановском районе Баку. Ремонтные работы охватили участок дороги от улицы Академика Гасана Алиева до проспекта Фатали хана Хо
Инфраструктура
24 мая 2023 г. 11:03
В Баку завершен ремонт на улице Иса Булагы

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершило ремонт 240-метрового участка дороги на улице Иса Булагы в Наримановском районе Баку. Ремонтные работы охватили участок дороги от улицы Академика Гасана Алиева до проспекта Фатали хана Хойского.

Как сообщили Report в агентстве, в рамках ремонтных работ на дороге шириной 7 метров было удалено старое асфальтобетонное покрытие, обновлены тротуары и бордюры.

После завершения реконструкции подземных коммуникаций уложено новое асфальтобетонное покрытие. Кроме того, восстановлена старая система канализации, установлены новые ливневые решетки.

В завершение были нанесены горизонтальные линии разметки, по необходимости установлены дорожные знаки.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının İsa bulağı küçəsinin təmiri yekunlaşıb

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