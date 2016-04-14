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    В Баку завершен ремонт еще одной улицы - ВИДЕО/ФОТО

    Улица сдана в эксплуатацию в новом и современном облике

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ ОАО "Азеравтойол" завершило ремонтные работы на улице Ильгара Зульфугарова в Хатаинском районе. Улица сдана в эксплуатацию в новом и современном облике.

    Как сообщили Report в пресс-службе ОАО "Азеравтойол", протяженность улицы составляет 1 км, ширина - 7 м. В рамках ремонтно-строительных работ завершена замена старых бордюров протяженностью 2 тыс. погонных м. На территории уложено 7 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия.

    Помимо этого, в рамках ремонтных работ заменены железобетонные плиты и люки коммуникационных линий. На дороге установлены регулирующие движение дорожные знаки.

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