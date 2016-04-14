В Баку завершен ремонт еще одной улицы - ВИДЕО/ФОТО

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ ОАО "Азеравтойол" завершило ремонтные работы на улице Ильгара Зульфугарова в Хатаинском районе. Улица сдана в эксплуатацию в новом и современном облике.

Как сообщили Report в пресс-службе ОАО "Азеравтойол", протяженность улицы составляет 1 км, ширина - 7 м. В рамках ремонтно-строительных работ завершена замена старых бордюров протяженностью 2 тыс. погонных м. На территории уложено 7 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия.

Помимо этого, в рамках ремонтных работ заменены железобетонные плиты и люки коммуникационных линий. На дороге установлены регулирующие движение дорожные знаки.