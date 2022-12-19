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В Баку завершен капитальный ремонт дороги "Баксол"

В Баку завершен капитальный ремонт дороги "Баксол" Госагентство автомобильных дорог Азербайджана завершило капитальный ремонт на дороге "Баксол" в Бинагадинском районе Баку.
Инфраструктура
19 декабря 2022 г. 17:25
В Баку завершен капитальный ремонт дороги Баксол

Госагентство автомобильных дорог Азербайджана завершило капитальный ремонт на дороге "Баксол" в Бинагадинском районе Баку.

Как сообщает Report, информацию распространило Агентство.

В рамках ремонтных работ на дороге протяженностью 3,2 километра были удалены деформированные участки основания, проведены работы по заполнению дорожного полотна, уложена новая брусчатка, фрезеровано старое и уложено новое асфальтобетонное покрытие, построены тротуары. Также нанесена дорожная разметка и пешеходные переходы.

В этом году в Бинагадинском районе отремонтированы улицы и дороги протяженностью 13,1 км, а в прошлом году – 15,4 км.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının “Baksol yolu"nun əsaslı təmiri yekunlaşıb

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